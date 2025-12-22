Скидки
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол Новости

Орлов: сейчас никто не может сравниться с Талалаевым

Комментарии

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил работу Андрея Талалаева на посту главного тренера «Балтики».

— Талалаева сегодня ни с кем не сравнить. Никто с ним не может сравниться. Кто ещё в нашем футболе команду из ФНЛ привёл в РПЛ и она закончила первый круг на пятом месте? Сейчас уже «Локомотив» покупает Максима Петрова за 100 млн рублей. Он очень парень перспективный, но его уход за 100 млн даст «Балтике» возможность приобрести кого-то хорошего. Талалаев перевернул в Калининграде отношение к футболу — появилась футбольная лихорадка. «Балтика» пропустила 7 голов — меньше всех. То есть и вратаря Бориско открыл Талалаев. Думаю, зимой «Балтика» не продаст более одного игрока, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

