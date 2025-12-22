«Пассивность на грани трусости». Казанский — об «Астон Вилле» в матче с «Ман Юнайтед»

Известный российский журналист Денис Казанский высказался по итогам матча 17-го тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед». Прошедшая накануне встреча завершилась победой бирмингемской команды со счётом 2:1.

«Игра в Бирмингеме — просто подарок под ёлку Эмери. Два выдающихся удара Роджерса. И всё. Разумеется, этого хватает для итога. Чтобы +3 в таблице и манерно сбрасывать пуховик. Но. Пассивность на грани трусости сегодняшняя «Вилла». Я искренне полагал, что в этом матче мы увидим разные полюса командного понимания. Хаос «Юнайтед» и «Вилла» Порядок. Даже близко ничего подобного. Страсть была у одной команды. Возврат мяча, давление, поиски… Доргу Кэша просто разменял…

Юношей Хэвена и Йоро не пугал этот осборновский рык «Парка» и рывки Уоткинса (был уверен, что они точно «поплывут»). В подарочной коробке ещё и травма Бруну, полная недееспособность Шешко, усиление игры Флетчером и Лэйси… И промах Куньи. «Вилла» заслужено забирает три очка, потому что результат — главный критерий. «Юнайтед» — с поражением, от которого больше оптимизма обиды. Это хороший коктейль. Он способствует», — написал Казанский в своём телеграм-канале.