Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пассивность на грани трусости». Казанский — об «Астон Вилле» в матче с «Ман Юнайтед»

«Пассивность на грани трусости». Казанский — об «Астон Вилле» в матче с «Ман Юнайтед»
Комментарии

Известный российский журналист Денис Казанский высказался по итогам матча 17-го тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед». Прошедшая накануне встреча завершилась победой бирмингемской команды со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Роджерс – 45'     1:1 Кунья – 45+3'     2:1 Роджерс – 57'    

«Игра в Бирмингеме — просто подарок под ёлку Эмери. Два выдающихся удара Роджерса. И всё. Разумеется, этого хватает для итога. Чтобы +3 в таблице и манерно сбрасывать пуховик. Но. Пассивность на грани трусости сегодняшняя «Вилла». Я искренне полагал, что в этом матче мы увидим разные полюса командного понимания. Хаос «Юнайтед» и «Вилла» Порядок. Даже близко ничего подобного. Страсть была у одной команды. Возврат мяча, давление, поиски… Доргу Кэша просто разменял…

Юношей Хэвена и Йоро не пугал этот осборновский рык «Парка» и рывки Уоткинса (был уверен, что они точно «поплывут»). В подарочной коробке ещё и травма Бруну, полная недееспособность Шешко, усиление игры Флетчером и Лэйси… И промах Куньи. «Вилла» заслужено забирает три очка, потому что результат — главный критерий. «Юнайтед» — с поражением, от которого больше оптимизма обиды. Это хороший коктейль. Он способствует», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Это больно». Аморим — после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Астон Виллы» в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android