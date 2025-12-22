«Нравится, когда наказывают команды, которые подводят болельщиков». Кин раскритиковал «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игру команды в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:2).

«Нужно засучить рукава. Слишком много игроков, таких как [Диогу] Дало, просто не делают достаточно. Я не буду использовать слово «обман», но они делают очень мало. В моменте с первым голом, когда Роджерс получил мяч на фланге, мы все знали, что будет опасность. Разве игроки этого не понимают? Без мяча они одна из худших команд в лиге. С мячом они хороши, но если хочешь стать топ-футболистом, то необходимо учиться работать без мяча. «Манчестер Юнайтед» упускает возможности, слишком рискует, и я рад, что их за это наказывают. Мне нравится, когда наказывают команды, которые рискуют и подводят своих товарищей по команде и болельщиков», — приводит слова Кина Sky Sports.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Астон Вилла» располагается на третьей строчке, у команды 36 очков в активе.