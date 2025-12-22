Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нравится, когда наказывают команды, которые подводят болельщиков». Кин раскритиковал «МЮ»

«Нравится, когда наказывают команды, которые подводят болельщиков». Кин раскритиковал «МЮ»
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игру команды в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Роджерс – 45'     1:1 Кунья – 45+3'     2:1 Роджерс – 57'    

«Нужно засучить рукава. Слишком много игроков, таких как [Диогу] Дало, просто не делают достаточно. Я не буду использовать слово «обман», но они делают очень мало. В моменте с первым голом, когда Роджерс получил мяч на фланге, мы все знали, что будет опасность. Разве игроки этого не понимают? Без мяча они одна из худших команд в лиге. С мячом они хороши, но если хочешь стать топ-футболистом, то необходимо учиться работать без мяча. «Манчестер Юнайтед» упускает возможности, слишком рискует, и я рад, что их за это наказывают. Мне нравится, когда наказывают команды, которые рискуют и подводят своих товарищей по команде и болельщиков», — приводит слова Кина Sky Sports.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Астон Вилла» располагается на третьей строчке, у команды 36 очков в активе.

Материалы по теме
«Он заслуживал больше времени». Матич — об увольнении Сульшера из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android