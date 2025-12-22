Скидки
Орлов: «Балтика» — тренерская команда. Я сравниваю Талалаева с Лобановским

Орлов: «Балтика» — тренерская команда. Я сравниваю Талалаева с Лобановским
Комментарии

Известный комментатор Геннадий Орлов считает калининградскую «Балтику» тренерской командой. По мнению эксперта, главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев похож на легендарного Валерия Лобановского.

— Есть ощущение, что футболисты в нынешнем составе «Балтики» — это винтики одного механизма, которые можно заменить друг на друга.
— Ну, немножко им обидно, если мы их винтиками назовём. Всё-таки они люди. Но это нормально: есть тренерские команды. Вот все команды в «Манчестер Сити» — они все тренерские, команды Пепа Гвардиолы. И они не стесняются этого — он руководит и у него настолько сильная харизма! Тренер — главная фигура. И вот у Талалаева тренерская команда. Игроков «Балтики» же никто не знал. Вот кто знал этого Максима Петрова? И вот прошло полгода, а его уже за 100 млн рублей «Локо» покупает. Это говорит о том, что Талалаев раскрывает людей. Дай бог ему здоровья, он очень хороший парень. Я его сравниваю с Лобановским, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

