Главная Футбол Новости

Девушку хавбека молодёжной команды «Аякса» насмерть сбила машина — ESPN

Комментарии

Девушку полузащитника молодёжной команды «Аякса» Марка Веркейла насмерть сбила машина, сообщает ESPN.

Инцидент произошел в четверг, 18 декабря, на дороге между городами Эде и Венендалом в провинции Утрехт. 21-летняя девушка была сбита автомобилем во время пробежки и скончалась от полученных травм в больнице.

Водитель, 54-летняя женщина, скрылась с места аварии, но позже вечером была задержана полицией у себя дома.

Футболист играет в системе «Аякса», однако ещё не дебютировал за первую команду. Сотрудники и игроки клуба навестили восстанавливающегося от травмы футболиста и выразили соболезнования.

Перед матчем «Аякс-2» – «Валвейк» будет объявлена минута молчания в память о девушке Веркейла.

Комментарии
