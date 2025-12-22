Гвардиола планирует следить за весом игроков «Манчестер Сити» в рождественские праздники

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола планирует следить за набором веса игроков своей команды в рождественские праздники.

«Они могут есть, но я хочу контролировать их. Мне нужно выбрать состав на 27-е число с «Ноттингем Форест». Представьте себе игрока, который сейчас в отличной форме, но возвращается с тремя лишними килограммами. Он останется в Манчестере и не поедет в Ноттингем. Это точно», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире лондонский «Арсенал», у которого 39 очков.