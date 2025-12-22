Спортивный комментатор Виктор Гусев определил российских футболистов, которые могут заиграть в Европе. По словам Гусева, проявить себя в европейских первенствах есть шансы у полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и хавбека ЦСКА Матвея Кисляка.

«Сейчас очень хорошее поколение появилось — Алексей Батраков, Матвей Кисляк. Когда мне дали список кандидатов на премию для молодых футболистов «Первая пятёрка», подумал, что такого не было ни разу, чтобы я очень хорошо знал каждого из них.

Батраков вообще совершенно сумасшедший. Про Батракова — приезжают легионеры из разных клубов и говорят: «Батраков заиграл бы в любом европейском клубе, поверьте мне». Очень жалко, что пока у этого поколения нет серьёзных международных матчей. Они теряют время, и время теряет их», — приводит слова Гусева ТАСС.