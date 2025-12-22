Вячеслав Чанов: появился весомый аргумент, чтобы не махнуть рукой на Сафонова в «ПСЖ»

Отечественный тренер Вячеслав Чанов высказался о четырёх подряд сейвах вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в серии пенальти с «Фламенго» в рамках финала Межконтинентального кубка ФИФА.

«То, что сделал Сафонов, — это большой плюс на его чашу весов. Я не знаю о взаимоотношениях Матвея с тренерами «ПСЖ», но могу сказать, что случившееся — здорово в том числе для нас. В очень сложное время, когда мы везде отстранены, Сафонов играет в одном из лучших европейских чемпионатов. Он сделал подвиг. Теперь тренерам «ПСЖ» придётся пересматривать взаимоотношения. Если раньше он твёрдо был вторым номером, то сейчас появился достаточно весомый аргумент, чтобы не махнуть рукой на Матвея», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.