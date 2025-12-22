Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вячеслав Чанов: появился весомый аргумент, чтобы не махнуть рукой на Сафонова в «ПСЖ»

Вячеслав Чанов: появился весомый аргумент, чтобы не махнуть рукой на Сафонова в «ПСЖ»
Комментарии

Отечественный тренер Вячеслав Чанов высказался о четырёх подряд сейвах вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в серии пенальти с «Фламенго» в рамках финала Межконтинентального кубка ФИФА.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«То, что сделал Сафонов, — это большой плюс на его чашу весов. Я не знаю о взаимоотношениях Матвея с тренерами «ПСЖ», но могу сказать, что случившееся — здорово в том числе для нас. В очень сложное время, когда мы везде отстранены, Сафонов играет в одном из лучших европейских чемпионатов. Он сделал подвиг. Теперь тренерам «ПСЖ» придётся пересматривать взаимоотношения. Если раньше он твёрдо был вторым номером, то сейчас появился достаточно весомый аргумент, чтобы не махнуть рукой на Матвея», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Фанаты «ПСЖ» сочинили песню в честь Сафонова. Видео
Истории
Фанаты «ПСЖ» сочинили песню в честь Сафонова. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android