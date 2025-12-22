Агент защитника «Спартака» Самошникова рассказал, ищет ли он новый клуб для футболиста

Футбольный агент Алексей Бабырь, являющийся представителем защитника московского «Спартака» Ильи Самошникова, рассказал, ищет ли он новый клуб для футболиста. 28-летний Самошников присоединился к красно-белым в августе 2025-го. За первую половину текущего сезона он отыграл семь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Илья в отпуске, у него всё хорошо. Никаким поиском нового клуба для него мы не занимаемся. Он едет на сборы со «Спартаком» доказывать свою состоятельность и набирать форму, конкурировать за место в составе», — приводит слова Бабыря «РБ Спорт».

Контракт Ильи со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2028 года.