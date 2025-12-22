«Толковый парень». Орлов ответил на вопрос об эпатажном поведении Талалаева

Известный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос об эпатажном поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. Он периодически делает громкие заявления в СМИ и эмоционально ведёт себя у кромки поля.

— Не помешают ли Талалаеву эпатажные высказывания и экспрессия в прессе? Потому что когда всё хорошо — ты вот так выступаешь. А когда всё плохо — тебе потом припомнят.

— Вы понимаете, жизнь и спорт — в борьбе, особенно в командных видах спорта. Это сложнейшие тренерские профессии. Это разрядка у Талалаева какая-то. Но он всё понимает, он толковый парень. И вот, когда пауза на сборные была, можно было поехать в Калининград, устроить выходной. А он поехал на базу в Подмосковье и два сбора для «Балтики» провёл. Воспользовался тем, что никого не берут в сборные. Тренер хороший. Считаю, у нас есть ещё хорошие российские специалисты. Не надо звать иностранцев, нужно ставить своих, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».