Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Толковый парень». Орлов ответил на вопрос об эпатажном поведении Талалаева

Известный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос об эпатажном поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. Он периодически делает громкие заявления в СМИ и эмоционально ведёт себя у кромки поля.

— Не помешают ли Талалаеву эпатажные высказывания и экспрессия в прессе? Потому что когда всё хорошо — ты вот так выступаешь. А когда всё плохо — тебе потом припомнят.
— Вы понимаете, жизнь и спорт — в борьбе, особенно в командных видах спорта. Это сложнейшие тренерские профессии. Это разрядка у Талалаева какая-то. Но он всё понимает, он толковый парень. И вот, когда пауза на сборные была, можно было поехать в Калининград, устроить выходной. А он поехал на базу в Подмосковье и два сбора для «Балтики» провёл. Воспользовался тем, что никого не берут в сборные. Тренер хороший. Считаю, у нас есть ещё хорошие российские специалисты. Не надо звать иностранцев, нужно ставить своих, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».


