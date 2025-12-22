Скидки
Гендиректор «Серика» прояснил будущее сына Туфана Садыгова в клубе

Гендиректор «Серика» прояснил будущее сына Туфана Садыгова в клубе
Генеральный директор турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Барыш Гючлу прояснил будущее Ильи Садыгова, сына Туфана Садыгова, в команде. По словам функционера, нападающий не планирует покидать клуб вслед за другими россиянами. Ранее в «Серике» возникли проблемы с выплатой зарплат. В связи с этим из команды ушли Сергей Юран и ряд российских футболистов.

Илья Садыгов не собирается покинуть клуб вслед за другими россиянами?
— Нет-нет, он тут, в команде. У Ильи контракт с клубом, и мы рассчитываем на него, как и на всех игроков. Остальные иностранцы уехали, — сообщил Барыш Гючлу корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

