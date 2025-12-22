Скидки
Кейн и Холанд возглавляют рейтинг претендентов на «Золотую бутсу» сезона-2025/2026

Кейн и Холанд возглавляют рейтинг претендентов на «Золотую бутсу» сезона-2025/2026
Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд возглавляют рейтинг претендентов на «Золотую бутсу» сезона-2025/2026.

У футболистов по 19 забитых мячей в национальных чемпионатах, за которые им начислено по 38 очков. На два очка от них отстаёт нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, у которого 18 забитых мячей.

Система начисления очков состоит в следующем: сумма забитых мячей футболиста в чемпионате умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в пяти сильнейших национальных первенствах, оценивается в два очка, с 6-го по 21-е место — в 1,5 очка, остальные — в 1 очко.

«Золотую бутсу» сезона-2024/2025 завоевал Килиан Мбаппе. 26-летний футболист забил 31 гол в дебютном сезоне Ла Лиги.

