Стивен Джеррард высказался о будущем Арне Слота в «Ливерпуле»

Бывший капитан и полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о будущем главного тренера «красных» Арне Слота в мерсисайдском клубе. Джеррард заявил, что хочет видеть, как Слот делает «Ливерпуль» великим.

«Не хочу, чтобы Слот потерял эту работу. Я хочу, чтобы он исправил сложившуюся ситуацию, изменил всё к лучшему и сделал «Ливерпуль» великим. Четыре или пять месяцев назад, когда «Ливерпуль» стал чемпионом Англии, я носился по всему городу [от радости]», — приводит слова Джеррарда The Anfield Buzz в социальной сети X.

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» летом прошлого года. Под руководством нидерландского специалиста мерсисайдцы выиграли АПЛ в сезоне-2024/2025.