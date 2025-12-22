Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вячеслав Чанов: придётся обращаться к истории — ЦСКА нужен мститель, как Вагнер или Думбия

Вячеслав Чанов: придётся обращаться к истории — ЦСКА нужен мститель, как Вагнер или Думбия
Комментарии

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что армейцам необходим качественный центральный нападающий. На зимний перерыв ЦСКА ушёл, занимая четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Проблема ЦСКА кроется в том, что играют интересно и создают много моментов, но очень хромает реализация. Придётся обращаться к истории — нужен мститель, как Вагнер или Думбия. Здесь же реализуется, дай бог, один момент из пяти. Я считаю, что реализация — проблема номер один. С другой стороны, Дивеев — лидер не только в ЦСКА, но и в сборной России. Возможно, будет приобретён какой-то другой защитник. Пока мы просто гадаем. Решающее решение должно оставаться за главным тренером», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Непомнящий: очень жалко, когда ЦСКА покидают игроки уровня Дивеева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android