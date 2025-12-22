Вячеслав Чанов: придётся обращаться к истории — ЦСКА нужен мститель, как Вагнер или Думбия

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что армейцам необходим качественный центральный нападающий. На зимний перерыв ЦСКА ушёл, занимая четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Проблема ЦСКА кроется в том, что играют интересно и создают много моментов, но очень хромает реализация. Придётся обращаться к истории — нужен мститель, как Вагнер или Думбия. Здесь же реализуется, дай бог, один момент из пяти. Я считаю, что реализация — проблема номер один. С другой стороны, Дивеев — лидер не только в ЦСКА, но и в сборной России. Возможно, будет приобретён какой-то другой защитник. Пока мы просто гадаем. Решающее решение должно оставаться за главным тренером», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.