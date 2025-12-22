Скидки
«Милан» согласовал с «Вест Хэмом» переход Никласа Фюллькруга — La Gazzetta dello Sport

Комментарии

«Милан» согласовал с «Вест Хэмом» переход нападающего Никласа Фюллькруга на правах аренды с правом выкупа, сообщает La Gazzetta dello Sport.

На этой неделе футболист пройдёт медицинское обследование в «Милане». Фюллькруг согласился на небольшое снижение зарплаты и не желает возвращаться в «Вест Хэм». Фюллькруг может прибыть в Милан уже сегодня вечером или во вторник утром.

В нынешнем сезоне немецкий нападающий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности Фюллькруг провёл на поле 413 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

