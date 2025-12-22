Скидки
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Непомнящий: в руководстве «Спартака» есть изъяны — нет спокойствия и уверенности

Известный российский специалиста Валерий Непомнящий высказался о московском «Спартаке», подчеркнув, что в руководстве клуба нет уверенности и спокойствия.

«У «Спартака» очень серьёзно укомплектованный и наигранный состав. Нужно было просто психологически и эмоционально удержать планку после побед, когда они выигрывали сложные матчи. Это и упрёк в сторону журналистов, которые строго подходили к оценке игроков, и к поведению Станковича — это ещё больше возбуждало. «Спартак» — клуб, который всегда на протяжении длительной истории был народной командой.

Это было в позитивном ключе. А сейчас болельщики «Спартака» оторваны от команды, они не сопереживают и поддаются этим влияниям, когда все слишком требовательны к игрокам. Тренеры не выдерживают этого давления. И самое важное — в руководстве «Спартака» есть изъяны, нет спокойствия, уверенности и семейного состояния. Мне досадно: «Спартак» — команда, которая реально должна претендовать на золото РПЛ, борется, чтобы остаться в первой шестёрке», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

