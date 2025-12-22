Дмитрий Комбаров раскрыл, чего не хватило «Спартаку» в первой части сезона РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил результаты команды в первой части нынешнего сезона Мир РПЛ. На зимний перерыв красно-белые ушли, занимая шестое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» «Спартак» отстаёт на 11 очков.

— Какие итоги первой части сезона для «Спартака»?

— Точно не то, на что рассчитывала команда. Не хватало стабильности. Были эмоциональные перепады, от этого и плавал результат. Будет интересно, как команда подготовится на сборах, — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграет с «Сочи» на выезде.