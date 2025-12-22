Скидки
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
«Отказываюсь верить». Погребняк — о возможном обмене Лусиано на Дивеева

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк высказался о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

«Я отказываюсь верить, что вообще возможен обмен Гонду на Дивеева», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в прессе сообщалось, что клубы близки к громкому обмену. При этом сине-бело-голубые ещё и должны доплатить около € 3-4 млн.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. ЦСКА располагается на четвёртой строчке, у команды 36 очков.

