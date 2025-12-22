Исполком РФС обсудит пересмотр правил лицензирования футбольных клубов

Исполком РФС рассмотрит вопрос об изменениях в правилах по лицензированию футбольных клубов. Они направлены, в частности, на предотвращение скрытого роста долгов и должны предотвратить ситуации, в которых оказались футболисты и сотрудники «Химок» после отказа в выдаче лицензии клубу, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Заседание исполкома РФС запланировано на 26 декабря. Напомним, исполком вправе принимать решения по иным вопросам в соответствии с полномочиями, установленными уставом, которые не отнесены законодательством Российской Федерации или уставом к исключительной компетенции Конференции или других органов РФС.