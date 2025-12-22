Скидки
Сборная России завершила 2025 год на 33-м месте рейтинга ФИФА

Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) в понедельник, 22 декабря, опубликовала заключительный рейтинг в этом году. Сборная России сохранила за собой 33-е место.

В 2025 году национальная команда под руководством главного тренера Валерия Карпина провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, три раза сыграла вничью и уступила сборной команде Чили.

Возглавляет рейтинг сборная Испании. В топ-3 также входят национальные команды Аргентины и Франции.

Напомним, российские сборные и клубы с 28 февраля 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА на неопределённый срок.

