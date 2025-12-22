«Им следует заняться грязной работой в другом месте». Депай — о руководстве «Коринтианса»

Нападающий «Коринтианса» Мемфис Депай резко раскритиковал руководство футбольного клуба.

«Людям в руководстве нужно проснуться. Я точно знаю, о ком говорю, и они точно знают, кто они. Им следует покинуть этот клуб и заняться своей грязной работой где-нибудь в другом месте, потому что этому клубу нужно расти, этому клубу нужно бороться за Кубок Либертадорес и Кубок Бразильской лиги каждый год, потому что болельщики этого заслуживают», — приводит слова Депая Footmercato.

В июле прошлого года Мемфис Депай уже был вовлечён в спор с руководством «Коринтианса» по поводу невыплаченных бонусов и возможного пересмотра контракта.