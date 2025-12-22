Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Им следует заняться грязной работой в другом месте». Депай — о руководстве «Коринтианса»

«Им следует заняться грязной работой в другом месте». Депай — о руководстве «Коринтианса»
Комментарии

Нападающий «Коринтианса» Мемфис Депай резко раскритиковал руководство футбольного клуба.

«Людям в руководстве нужно проснуться. Я точно знаю, о ком говорю, и они точно знают, кто они. Им следует покинуть этот клуб и заняться своей грязной работой где-нибудь в другом месте, потому что этому клубу нужно расти, этому клубу нужно бороться за Кубок Либертадорес и Кубок Бразильской лиги каждый год, потому что болельщики этого заслуживают», — приводит слова Депая Footmercato.

В июле прошлого года Мемфис Депай уже был вовлечён в спор с руководством «Коринтианса» по поводу невыплаченных бонусов и возможного пересмотра контракта.

Материалы по теме
«Коринтианс» завоевал Кубок Бразилии, одолев «Васко да Гама». Депай и Юри Алберто забили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android