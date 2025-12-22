«Это ценная фигура». Виктор Гусев — о Ролане Гусеве в московском «Динамо»

Спортивный комментатор Виктор Гусев заявил, что исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев заслуживает шанса продолжить работу с командой в статусе главного тренера. Ролан возглавил бело-голубых после ухода Валерия Карпина в середине ноября этого года. В конце прошлого сезона Гусев также исполнял обязанности главного тренера «Динамо».

«У него [Ролана Гусева] есть задатки, ведь не зря же, убирая его с должности исполняющего обязанности главного тренера, его всё равно оставляют в тренерском штабе, значит, это ценная фигура. Он очень достойный специалист, дайте ему немного времени.

У него очень хорошая статистика, вот эти восемь матчей — четыре тогда, четыре сейчас — статистика великолепная. Оставьте, дайте ему тренировать», — приводит слова Гусева ТАСС.