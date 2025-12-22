Скидки
Погребняк: я бы не говорил, что Сафонов или Шевалье первые номера «ПСЖ»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк высказался о конкуренции в «ПСЖ» между российским голкипером Матвеем Сафоновым и Люка Шевалье.

«Несомненно шансы Сафонова стать первым номером «ПСЖ» увеличились. Просто у него же случился перелом. Эти травмы, перерывы всегда не идут на пользу футболисту, который претендует на место в основе. Шевалье сломался — Сафонов его здорово заменил и забронировал первый номер. Сейчас наоборот. Пока у них ротация, миксуют. Я бы не говорил со стопроцентной гарантией, что Сафонов или Шевалье сейчас первые номера «ПСЖ», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

