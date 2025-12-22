Стало известно, кого Уэйн Руни видит следующим капитаном сборной Англии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказал мнение о том, кто станет капитаном национальной команды, после того как форвард «Баварии» Гарри Кейн завершит карьеру.

«Конечно, Гарри Кейн — капитан, но Деклан Райс — будущий капитан сборной Англии. Он дождётся, когда Гарри завершит карьеру. Тогда он идеально подойдёт на эту должность, потому что обладает целеустремлённостью и невероятными личными качествами. Кажется, все его любят, все, кто его знает, кто с ним близок, он незаменим для Англии. Он дополняет оборону центральных защитников, выступая в роли третьего центрального защитника, а в следующую минуту оказывается в штрафной, пытаясь забить гол», — приводит слова Руни Goal.com.