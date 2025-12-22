Скидки
«Невозможно». Виктор Гусев — о сравнениях Месси и Роналду с Пеле и Марадоной

«Невозможно». Виктор Гусев — о сравнениях Месси и Роналду с Пеле и Марадоной
Комментарии

Спортивный комментатор Виктор Гусев заявил, что напрямую сравнивать аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду с бразильцем Пеле и аргентинцем Диего Марадоной невозможно.

«Пеле и Марадона и Роналду и Месси — сопоставимые фигуры, потому что таким всегда и было соперничество. Единственное, Роналду и Месси играют в одно время, а Марадона всё-таки был позже, чем Пеле, — Марадону я комментировал. А Пеле я только смотрел мальчишкой, как он играет, — 1966-1970 годы. Самое невозможное — это сравнить эти пары.

Разный футбол. Поэтому, когда Месси берёт и обыгрывает трёх защитников подряд — это достижение повыше, чем у Пеле, когда он делал то же самое. Это абсолютно точно. Здесь требуется гораздо больше таланта и класса», — приводит слова Гусева ТАСС.

