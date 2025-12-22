Объявлена повестка ближайшего исполкома РФС

Российский футбольный союз (РФС) объявил повестку ближайшего заседания исполкома, которое состоится 26 декабря.

Так, повестка дня содержит в себе следующие вопросы:

1. Об утверждении годового бюджета РФС на 2026 год и прогноза годового бюджета РФС на 2027 год.

2. О делегировании прав на проведение соревнований РПЛ.

3. Об утверждении новых редакций Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ и Правил РФС по лицензированию женских футбольных клубов в РФ.

4. Об утверждении изменений в отдельные регламенты РФС.

5. О Программе оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2026 год.