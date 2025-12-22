«Это огромная потеря». Дало — о травме Бруну Фернандеша в матче «МЮ» с «Астон Виллой»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало высказался о травме полузащитника команды Бруну Фернандеша, полученной в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:2).

«Это огромная потеря. Мы не знаем, насколько серьёзна травма, но то, что он покинул поле прямо во время игры, говорит о многом. Конечно, нам было грустно, что Бруну покинул поле. Думаю, мы нашли способ остаться в игре и попытались найти способы играть, создавая моменты. Надеюсь, Бруну сможет помочь нам в следующих играх», — приводит слова Дало Sky Sports.

В нынешнем сезоне Фернандеш провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал семь результативных передач.