Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это огромная потеря». Дало — о травме Бруну Фернандеша в матче «МЮ» с «Астон Виллой»

«Это огромная потеря». Дало — о травме Бруну Фернандеша в матче «МЮ» с «Астон Виллой»
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало высказался о травме полузащитника команды Бруну Фернандеша, полученной в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Роджерс – 45'     1:1 Кунья – 45+3'     2:1 Роджерс – 57'    

«Это огромная потеря. Мы не знаем, насколько серьёзна травма, но то, что он покинул поле прямо во время игры, говорит о многом. Конечно, нам было грустно, что Бруну покинул поле. Думаю, мы нашли способ остаться в игре и попытались найти способы играть, создавая моменты. Надеюсь, Бруну сможет помочь нам в следующих играх», — приводит слова Дало Sky Sports.

В нынешнем сезоне Фернандеш провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал семь результативных передач.

Материалы по теме
Капитан «МЮ» Фернандеш был заменён в перерыве матча лишь в третий раз за всё время в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android