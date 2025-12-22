«Это огромная потеря». Дало — о травме Бруну Фернандеша в матче «МЮ» с «Астон Виллой»
Поделиться
Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало высказался о травме полузащитника команды Бруну Фернандеша, полученной в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:2).
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Роджерс – 45' 1:1 Кунья – 45+3' 2:1 Роджерс – 57'
«Это огромная потеря. Мы не знаем, насколько серьёзна травма, но то, что он покинул поле прямо во время игры, говорит о многом. Конечно, нам было грустно, что Бруну покинул поле. Думаю, мы нашли способ остаться в игре и попытались найти способы играть, создавая моменты. Надеюсь, Бруну сможет помочь нам в следующих играх», — приводит слова Дало Sky Sports.
В нынешнем сезоне Фернандеш провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал семь результативных передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 декабря 2025
-
16:20
-
16:20
-
16:19
-
16:14
-
16:00
-
15:58
-
15:42
-
15:40
-
15:26
-
15:23
-
15:14
-
15:04
-
15:00
-
14:58
-
14:41
-
14:25
-
14:22
-
14:04
-
14:02
-
13:55
-
13:52
-
13:44
-
13:35
-
13:27
-
13:26
-
13:17
-
13:13
-
12:58
-
12:55
-
12:30
-
12:25
-
12:19
-
12:19
-
12:13
-
12:00