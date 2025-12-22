Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Газзаев может вернуться в «Динамо» — источник

Валерий Газзаев может вернуться в «Динамо» — источник
Комментарии

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев может вернуться в московское «Динамо». Речь идёт о назначения ветерана бело-голубых на одну из руководящих должностей: генерального директора или председателя совета директоров. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, кандидатуру Газзаева предлагают со стороны консультативного совета «Динамо».

Выиграй iPhone 17 в новогоднем ледяном заезде
Выиграй iPhone 17 в новогоднем ледяном заезде
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranym6Fi4J

Напомним, Газзаев — знаковая личность в истории «Динамо». Он был в команде и в роли футболиста, и в роли тренера. Во время игровой карьеры специалист становился обладателем Кубка СССР, а в роли наставника приводил московский клуб к бронзовым медалям чемпионата России в 1992 году.

Материалы по теме
«Это ценная фигура». Виктор Гусев — о Ролане Гусеве в московском «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android