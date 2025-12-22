Валерий Газзаев может вернуться в «Динамо» — источник

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев может вернуться в московское «Динамо». Речь идёт о назначения ветерана бело-голубых на одну из руководящих должностей: генерального директора или председателя совета директоров. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, кандидатуру Газзаева предлагают со стороны консультативного совета «Динамо».

Напомним, Газзаев — знаковая личность в истории «Динамо». Он был в команде и в роли футболиста, и в роли тренера. Во время игровой карьеры специалист становился обладателем Кубка СССР, а в роли наставника приводил московский клуб к бронзовым медалям чемпионата России в 1992 году.