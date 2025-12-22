«Это было неправильно». Гусев — о работе Карпина в «Динамо» и сборной России

Спортивный комментатор Виктор Гусев заявил, что совмещение постов Валерием Карпиным негативно сказалось на московском футбольном клубе «Динамо». Бело-голубых Карпин покинул в середине ноября этого года. Сборную России он возглавляет с 2021-го.

«Вообще я был против совместительства должностей всегда. Но сейчас я его приветствовал, потому что у сборной нет таких официальных матчей. И я думаю: «Почему бы Карпину в свободное время не позаниматься сборной? Всё будет нормально. Одно не будет мешать другому». Я не знал, что сборная войдёт в такой интенсивный график, что у нас появятся не только Бруней, а такие соперники, как Чили и Перу. Когда это пришло, я понял, что ошибался, когда приветствовал совместительство вопреки моему предыдущему настрою.

Наверное, это было неправильно. И на «Динамо» это очень плохо отразилось, как мне кажется. Но потом уже, конечно, были ужасные моменты. Карпин уже почти уходил, была пресс-конференция, и я прямо вздрогнул, когда он сказал: «Вы знаете, обещаю, что «Динамо» не вылетит в низшую лигу». Вот это ничего себе, дожили», — приводит слова Гусева ТАСС.