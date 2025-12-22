Скидки
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Погребняк — о Дзюбе и Кержакове: может быть, в новом году увидим развитие Russian show

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк высказался о борьбе за звание лучшего бомбардира национальной команды между нападающим «Акрона» Артёмом Дзюбой и бывшим форвардом «Зенита» Александром Кержаковым.

«Ничего необычного, никаких всплесков в сторону международных игр в 2025 году не было. Радует, что есть конкурентоспособность — это супер. Однако это касается внутреннего чемпионата.

Отмечу инфоповод, что сравнялись наши бомбардиры — Дзюба и Кержаков, не играя за сборную. Это классно. Может быть, в новом году увидим Russian show, развитие, чтобы кто-то победил (смеётся)», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Дзюба побил рекорд Кержакова по голам за сборную России, забив свой 31-й мяч Гренаде (4:0) в товарищеском матче в марте 2025 года. Если РФС признает за Кержаковым авторство гола Германии в 2005 году, футболисты вновь сравняются по числу забитых мячей.

