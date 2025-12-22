Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Казанский — о матче «Бавария» — «Хайденхайм»: Компани не понимает, что такое волнение

Казанский — о матче «Бавария» — «Хайденхайм»: Компани не понимает, что такое волнение
Комментарии

Известный российский журналист Денис Казанский высказался по итогам матча 15-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Хайденхаймом». Прошедшая накануне встреча завершилась победой мюнхенской команды со счётом 4:0.

Германия — Бундеслига . 15-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Станишич – 15'     0:2 Олисе – 32'     0:3 Диас – 86'     0:4 Кейн – 90+2'    

«Гегемон «Бавария» играет в своём чемпионате, остальные между собой чего-то ищут. Даже в экспериментальном варианте Компани не понимает, что такое волнение. Ну и Кейн. Эстетическое удовольствие от игры. И он сам получает, и ты, глядя на него. Сегодня чуть ускорялся. А когда надо, так выкручивал центральных защитников, что у них сразу позывы проступают. Да… И «Хайденхайм» уже не торт…» — написал Казанский в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Пассивность на грани трусости». Казанский — об «Астон Вилле» в матче с «Ман Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android