Казанский — о матче «Бавария» — «Хайденхайм»: Компани не понимает, что такое волнение
Известный российский журналист Денис Казанский высказался по итогам матча 15-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Хайденхаймом». Прошедшая накануне встреча завершилась победой мюнхенской команды со счётом 4:0.
Германия — Бундеслига . 15-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Станишич – 15' 0:2 Олисе – 32' 0:3 Диас – 86' 0:4 Кейн – 90+2'
«Гегемон «Бавария» играет в своём чемпионате, остальные между собой чего-то ищут. Даже в экспериментальном варианте Компани не понимает, что такое волнение. Ну и Кейн. Эстетическое удовольствие от игры. И он сам получает, и ты, глядя на него. Сегодня чуть ускорялся. А когда надо, так выкручивал центральных защитников, что у них сразу позывы проступают. Да… И «Хайденхайм» уже не торт…» — написал Казанский в своём телеграм-канале.
Комментарии
