Казанский — о матче «Бавария» — «Хайденхайм»: Компани не понимает, что такое волнение

Известный российский журналист Денис Казанский высказался по итогам матча 15-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Хайденхаймом». Прошедшая накануне встреча завершилась победой мюнхенской команды со счётом 4:0.

«Гегемон «Бавария» играет в своём чемпионате, остальные между собой чего-то ищут. Даже в экспериментальном варианте Компани не понимает, что такое волнение. Ну и Кейн. Эстетическое удовольствие от игры. И он сам получает, и ты, глядя на него. Сегодня чуть ускорялся. А когда надо, так выкручивал центральных защитников, что у них сразу позывы проступают. Да… И «Хайденхайм» уже не торт…» — написал Казанский в своём телеграм-канале.