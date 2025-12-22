Бубнов — о силе российских команд: «Краснодар» прибил бы «Будё-Глимт»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что уровень российского футбола сильнее норвежского. В Лиге чемпионов этого сезона чемпионат Норвегии представляет «Будё-Глимт», после шести туров общего этапа занимая 32-е место в турнирной таблице.

— Я не уверен, что у нас чемпионат сильнее норвежского. Сейчас вообще тяжело сравнивать.

— Подожди. Ты не веришь, что чемпионат России сильнее норвежского?!

— Нет.

— Ты чего?!

— Стёпа же говорил, что «Краснодар» проиграет «Будё-Глимт».

— Ну у Стёпы оригинальное мышление.

— «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов показывает свой уровень. Как по мне, он выше, чем у российских команд.

— Да? Ну «Краснодар» тоже свой уровень показал бы. И «Будё-Глимт» бы этот прибил.

— Сомневаюсь сильно.

— Всё, ладно. Это пока они не сыграют… А они не сыграют в ближайшие два года.

— В прошлом сезоне «Будё-Глимт» в полуфинал, по-моему, вышел Лиги Европы. Плохой уровень? Ничего себе.

— Ну не Лиги чемпионов же! Ну, давай я возьму и специально для тебя «Будё-Блимт» (Бубнов оговорился, произнося название клуба. — Прим. «Чемпионата») расшифрую. И если они там на двойки сыграют, я тебе прям на лоб их приклею!

— Давайте! Они знаете, как выходят из обороны? Через передачу от вратаря.

— Да? Ну вот они доходятся. Там их один Кордоба на уши поставит. Всех, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».