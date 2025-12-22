Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Спартака» Заболотный не исключил вариант завершения карьеры зимой

Экс-вратарь «Спартака» Заболотный не исключил вариант завершения карьеры зимой
Комментарии

Бывший вратарь московского «Спартака» Николай Заболотный не исключил вариант завершения карьеры текущей зимой. Его последним клубом стал «Сочи», откуда голкипер ушёл осенью 2025 года.

«Какие-то варианты есть, но такого, чтобы меня устраивало, особо нет. Особых иллюзий не строю, поэтому готов, что закончу карьеру», — сказал Николай Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 5 сентября официальный телеграм-канал «Сочи» объявил о расторжении контракта с 35-летним голкипером Николаем Заболотным по обоюдному согласию сторон. Вратарь выступал за «барсов» с июля 2018 года.

Материалы по теме
«Ну что же вы, не понимаете?!» Орлов публично обратился к «Лукойлу» по поводу «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android