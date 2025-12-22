Экс-вратарь «Спартака» Заболотный не исключил вариант завершения карьеры зимой

Бывший вратарь московского «Спартака» Николай Заболотный не исключил вариант завершения карьеры текущей зимой. Его последним клубом стал «Сочи», откуда голкипер ушёл осенью 2025 года.

«Какие-то варианты есть, но такого, чтобы меня устраивало, особо нет. Особых иллюзий не строю, поэтому готов, что закончу карьеру», — сказал Николай Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 5 сентября официальный телеграм-канал «Сочи» объявил о расторжении контракта с 35-летним голкипером Николаем Заболотным по обоюдному согласию сторон. Вратарь выступал за «барсов» с июля 2018 года.