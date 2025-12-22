Скидки
Валерий Газзаев отреагировал на информацию о своём возможном возвращении в «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев отреагировал на информацию о своём возможном возвращении в клуб. Ранее сообщалось, что Газзаев может вернуться в «Динамо» на одну из руководящих должностей.

«Самую точную информацию даст руководство московского «Динамо», — приводит слова Газзаева «РИА Новости Спорт».

«Динамо» ушло на зимний перерыв, занимая 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 21 очко после 18 проведённых игр — на 19 меньше, чем лидер чемпионата в лице «Краснодара». В следующем матче внутреннего первенства «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов».

