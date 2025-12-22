Скидки
58-летний японский футболист проведёт 41-й сезон в карьере — Japan Today

58-летний японский нападающий Кадзуёси Миура подписал контракт с клубом третьего дивизиона чемпионата Японии «Фукусима Юнайтед», сообщает Japan Today.

Футболист проведёт 41-й профессиональный сезон в карьере, начавшейся в 1982 году. Миура считается самым возрастным действующим футболистом в мире. Клуб «Фукусима Юнайтед» станет для форварда 19-м в карьере.

Миура успел выступить за такие клубы, как «Сантос» и «Дженоа». Форвард стал первым японцем, сыгравшим в итальянской Серии А, а также выступал в клубах Хорватии, Австралии и Португалии. В составе сборной Японии футболист провёл 89 встреч, в которых забил 55 мячей.

