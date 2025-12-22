«Шесть лет подряд дарил золото, а в этом году...» «Зенит» опубликовал новогодний ролик

Пресс-служба «Зенита» опубликовала забавный новогодний видеоролик. В центре сюжета – девушка и молодой человек.

В начале видео девушка жалуется подруге по телефону, что возлюбленный шесть лет подряд дарил ей золото (отсылка к шести чемпионствам «Зенита»), а в год юбилея подарил серебро. Мужчина, в свою очередь, на видео жаловался бармену, что «в «Краснодаре» что-то перепутали и прислали ему серебро». После этого в кадре появился главный тренер петербургской команды Сергей Семак и сказал философскую фразу: «Все серии рано или поздно заканчиваются». Однако в конце ролика мужчина всё-таки подарил возлюбленной золотые серёжки.

Ролик опубликован на странице пресс-службы «Зенита» в соцсетях.