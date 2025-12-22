Скидки
«Много эмоциональных перепадов». Дмитрий Комбаров — о Станковиче в «Спартаке»

Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о работе Деяна Станковича во главе красно-белых. О расставании с сербским специалистом «Спартак» объявил 11 ноября.

— Что не получилось у Станковича?
— Много эмоциональных перепадов. Станкович — очень импульсивный человек. Я не знаю, как он управлял командой изнутри, но есть ощущение, что его импульсивность повлияла на результат, — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

На зимний перерыв красно-белые ушли, занимая шестое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» «Спартак» отстаёт на 11 очков. В следующем туре Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют с «Сочи» на выезде.

