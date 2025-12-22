Скидки
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» рассматривает возможность заключения пожизненного контракта с Луисом Энрике — AS

«ПСЖ» рассматривает возможность заключения пожизненного контракта с Луисом Энрике — AS
Руководство «ПСЖ» рассматривает возможность заключения первого в истории футбола пожизненного контракта с главным тренером команды Луисом Энрике, сообщает AS.

В клубе 55-летнего испанского специалиста считают идеальным тренером, поэтому готовы подписать с ним лучший и самый дорогой контракт в истории. Действующее трудовое соглашение тренера с клубом рассчитано до 2027 года.

Энрике возглавил парижский клуб летом 2023 года. Под его руководством «ПСЖ» дважды выигрывал чемпионат Франции, является двукратным обладателем Кубка Франции и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов сезона-2024/2025, а также Межконтинентального кубка.

