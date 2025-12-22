Скидки
«В ближайшем будущем, возможно». Юрий Жирков — о возвращении России на международную арену

Бывший футболист ЦСКА и лондонского «Челси» Юрий Жирков порассуждал на тему возможного возвращения российских команд на международную арену. Россияне отстранены от турниров международного уровня из-за специальной военной операции на Украине.

«В ближайшем будущем возможно возвращение наших клубов и сборной на международную арену. Не думаю, что нашу страну будут десятилетиями держать вне турниров. Сейчас трудно говорить о готовности, потому что нам не с чем сравнить. У нас только сборная играет товарищеские игры, но не думаю, что это показатель», — приводит слова Жиркова Sport24.

Напомним, в последних матчах 2025-го сборная России сыграла вничью с Перу (1:1) и уступила Чили (0:2).

