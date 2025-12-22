Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Якубко — о назначении Карпина в «Динамо»: это было неправильное решение

Якубко — о назначении Карпина в «Динамо»: это было неправильное решение
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Мартин Якубко высказался о бывшем главном тренере бело-голубых Валерии Карпине, который совмещал посты в московском клубе и сборной России. В ноябре 2025 года Карпин подал в отставку, заявив, что совмещение должностей негативно сказывается на результатах «Динамо» и сборной страны.

«В «Динамо» непросто работать как тренерам, так и футболистам. Наверное, клубу нужно было искать тренера, который может концентрироваться на одной работе — в «Динамо». Но раз Карпин хотел и они были с этим согласны, то попробовали. Но это по ходу было неправильное решение», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Это было неправильно». Гусев — о работе Карпина в «Динамо» и сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android