Экс-игрок московского «Динамо» Шунин назвал лучших вратарей первой части сезона РПЛ

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о лучших коллегах по амплуа по итогам первой части нынешнего сезона Мир РПЛ.

«Я бы выделил Агкацева [из «Краснодара»] и вратаря «Балтики» Бориско. И один, и другой выступают уверенно, а «Балтика» ещё и меньше всех пропускает. Качество игры вратаря определяется в том числе количеством сейвов, матчей «на ноль» и отсутствием ошибок. В этом плане у «Балтики» вообще показатели хорошие. У «Краснодара» – тоже, так как клуб идёт в лидерах», — приводит слова Шунина «Матч ТВ».

На зимнюю паузу «Краснодар» ушёл в ранге лидера РПЛ, «Балтика» располагается на пятой строчке.