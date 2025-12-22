Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок московского «Динамо» Шунин назвал лучших вратарей первой части сезона РПЛ

Экс-игрок московского «Динамо» Шунин назвал лучших вратарей первой части сезона РПЛ
Комментарии

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о лучших коллегах по амплуа по итогам первой части нынешнего сезона Мир РПЛ.

«Я бы выделил Агкацева [из «Краснодара»] и вратаря «Балтики» Бориско. И один, и другой выступают уверенно, а «Балтика» ещё и меньше всех пропускает. Качество игры вратаря определяется в том числе количеством сейвов, матчей «на ноль» и отсутствием ошибок. В этом плане у «Балтики» вообще показатели хорошие. У «Краснодара» – тоже, так как клуб идёт в лидерах», — приводит слова Шунина «Матч ТВ».

На зимнюю паузу «Краснодар» ушёл в ранге лидера РПЛ, «Балтика» располагается на пятой строчке.

Материалы по теме
Шунин назвал идеального кандидата на пост главного тренера «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android