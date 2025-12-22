Скидки
Главная Футбол Новости

Бывший тренер «Спартака» Деян Станкович возглавил «Црвену Звезду»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович назначен на пост главного тренера в сербский клуб «Црвена Звезда». Об этом официально сообщила пресс-служба сербской команды.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года по ноябрь 2025-го. В прошлом месяце серба на его посту в статусе временно исполняющего обязанности главного тренера сменил россиянин Вадим Романов.

«Црвена Звезда» была первым клубом в тренерской карьере экс-полузащитника «Интера». Специалист работал в команде с декабря 2019-го по август 2022 года. За это время клуб трижды стал чемпионом Сербии и два раза завоевал Кубок страны.

