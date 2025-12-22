Скидки
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Станкович может подписать Маркиньоса после назначения в «Црвену Звезду»

Станкович может подписать Маркиньоса после назначения в «Црвену Звезду»
Новый главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович может подписать бразильского нападающего московского «Спартака» Маркиньоса в сербский клуб. Об этом сообщает Sportinjo. Ранее игрок и наставник работали в столичной команде и венгерском «Ференцвароше».

При этом, по информации издания, трансфер является маловероятным из-за высокой трансферной стоимости бразильца. По оценке авторитетного информационного портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 6 млн.

Ранее вингер красно-белых стал лучшим игроком 2025 года в клубе по количеству результативных действий. Всего на счету бразильца 17 очков по системе «гол+пас».

Официально
Бывший тренер «Спартака» Деян Станкович возглавил «Црвену Звезду»
