Станкович может подписать Маркиньоса после назначения в «Црвену Звезду»

Новый главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович может подписать бразильского нападающего московского «Спартака» Маркиньоса в сербский клуб. Об этом сообщает Sportinjo. Ранее игрок и наставник работали в столичной команде и венгерском «Ференцвароше».

При этом, по информации издания, трансфер является маловероятным из-за высокой трансферной стоимости бразильца. По оценке авторитетного информационного портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 6 млн.

Ранее вингер красно-белых стал лучшим игроком 2025 года в клубе по количеству результативных действий. Всего на счету бразильца 17 очков по системе «гол+пас».