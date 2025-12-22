Бывший тренер «Спартака» Станкович высказался о назначении в «Црвену Звезду»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Црвены Звезды». О подписании контракта со специалистом пресс-служба сербской команды объявила 22 декабря.

«Всем добрый день. Приятно снова быть дома. Как коллега и как игрок «Црвены Звезды» я хотел бы поблагодарить Милоевича за всё, что он сделал для этого клуба, для болельщиков… Он принёс много хорошего, много радости. Теперь, когда у меня есть шесть-семь лет опыта, я знаю, каково это. Я знаю, сколько она тратит, насколько прекрасна и радостна «Црвена Звезда», но иногда бывает и грустно.

Нельзя выбирать между одним трофеем, одним соревнованием — у «Црвены Звезды» свои цели. У нас хорошая и сильная команда, и, как уже было сказано, мы немного устали. Эти ребята начали тренироваться в июне, вполне возможно, что в ноябре или декабре они немного потеряли в силе и мотивации, поэтому мы будем вносить в состав максимум изменений», — сказал Станкович на пресс-конференции.