Экс-тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о периоде работы в России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о периоде работы в России после назначения на пост главного тренера в сербский клуб «Црвена Звезда».

«Со мной тоже многое произошло. Надеюсь, я изменился к лучшему. Я стал более опытным, подготовленным и спокойным. Сейчас вы скажете, конечно, что из-за России, но тогда я был беспокойным из-за судей, я не люблю несправедливость, я играл в футбол, а не в крикет, это сбило меня с ритма. Что касается раздевалки, то ничего необычного не будет. Мне не придётся списывать игроков со счетов, они сами справятся, если не будут тренироваться», – приводит слова Станковича Sportinjo.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года по ноябрь 2025-го. В прошлом месяце серба на его посту в статусе временно исполняющего обязанности главного тренера сменил россиянин Вадим Романов.