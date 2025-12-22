Агент Максима Петрова ответил на вопрос о будущем полузащитника «Балтики» в клубе

Агент Святослав Фёдоров, представляющий интересы полузащитника калининградской «Балтики» Максима Петрова, ответил на вопрос о будущем игрока.

«Мы с Максимом работаем продолжительное время, и он всегда был ярким игроком. Моё мнение схоже с рядом ведущих специалистов, что Максим Петров является одним из самых ярких футболистов этого сезона. Своим трудолюбием, дисциплиной он добился возможности проявить себя в РПЛ и сделал это очень хорошо.

Интерес к Максиму есть, и это абсолютно нормальная рабочая история. К игрокам, которые ярко и стабильно выступают, внимание есть всегда. Все возможные решения по будущему Максима принимаются взвешенно и в координации со всеми участниками процесса, поэтому сейчас преждевременно говорить о каких-то конкретных сценариях», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Петров выходил на поле в 16 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.