Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Краснодара»: для меня Бориско не открытие сезона

Экс-вратарь «Краснодара»: для меня Бориско не открытие сезона
Комментарии

Первый голкипер в истории «Краснодара» и бывший тренер клуба Дмитрий Климов высказался о прогрессе голкипера калининградской «Балтики» Максима Бориско. В Мир Российской Премьер-Лиге — 2025/2026 вратарь провёл 18 матчей, пропустив всего семь голов.

— Лукьянов и Бориско до 12 лет занимались в базовой школе «Краснодара» — до академии. Оба потом в «Кубань» ушли. Краснодарских вратарей у нас много, и не только из системы клуба.

— Бориско — открытие сезона?
— Для меня — нет. Я долго работал в Первой лиге, и Максим всё время был на виду. Очень серьёзный вратарь. Одно время в «Балтике» Женя Латышонок играл больше, но Бориско дождался шанса и теперь подтверждает свой уровень, — сказал Климов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Комментарии
