Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нет ничего лучше, чем снова быть дома». «Црвена Звезда» — о возвращении Станковича

«Нет ничего лучше, чем снова быть дома». «Црвена Звезда» — о возвращении Станковича
Комментарии

Официальный аккаунт «Црвены Звезды» в соцсети X отреагировал на возвращение Деяна Станковича, ранее работавшего в московском «Спартаке», на пост главного тренера команды.

«Нет ничего лучше, чем снова быть дома», — сказано в публикации сербского клуба.

«Црвена Звезда» была первым клубом в тренерской карьере экс-полузащитника «Интера». Специалист работал в команде с декабря 2019-го по август 2022 года. За это время клуб трижды стал чемпионом Сербии и два раза завоевал Кубок страны.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года по ноябрь 2025-го. В прошлом месяце серба на его посту в статусе временно исполняющего обязанности главного тренера сменил россиянин Вадим Романов.

Материалы по теме
Бывший тренер «Спартака» Станкович высказался о назначении в «Црвену Звезду»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android