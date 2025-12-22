«Нет ничего лучше, чем снова быть дома». «Црвена Звезда» — о возвращении Станковича

Официальный аккаунт «Црвены Звезды» в соцсети X отреагировал на возвращение Деяна Станковича, ранее работавшего в московском «Спартаке», на пост главного тренера команды.

«Нет ничего лучше, чем снова быть дома», — сказано в публикации сербского клуба.

«Црвена Звезда» была первым клубом в тренерской карьере экс-полузащитника «Интера». Специалист работал в команде с декабря 2019-го по август 2022 года. За это время клуб трижды стал чемпионом Сербии и два раза завоевал Кубок страны.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года по ноябрь 2025-го. В прошлом месяце серба на его посту в статусе временно исполняющего обязанности главного тренера сменил россиянин Вадим Романов.