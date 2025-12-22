Станкович оценил слухи о возможном переходе Маркиньоса из «Спартака» в «Црвену Звезду»

Новый главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Маркиньоса в сербский клуб. Ранее специалист и игрок вместе работали в венгерском «Ференцвароше» и в московской команде.

«Что касается Маркиньоса, то он пришёл в «Спартак» на роль «десятки». Нам удалось сделать из него игрока, который обеспечил для команды феноменальный баланс. Вряд ли он перейдёт в «Црвену Звезду». Думаю, он вывел свою карьеру на новый уровень как в финансовом плане, так и во всём остальном. Нужно быть реалистами», – приводит слова Станковича Sportinjo.