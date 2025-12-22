Станкович — после назначения в «Црвену Звезду»: «Спартак» — большой клуб, но дом есть дом

Бывший главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о своём бывшем клубе после назначения на пост главного тренера «Црвены Звезды». О подписании контракта со специалистом пресс-служба сербской команды объявила 22 декабря.

«Спартак» — большой клуб, но я не могу их сравнивать. Дом есть дом, «Црвена Звезда» есть «Црвена Звезда». «Спартак» — серьёзный клуб, самый большой в России, с серьёзной историей и армией болельщиков, однако дома всё совершенно по-другому. Эти эмоции, любовь и ответственность невозможно измерить», — сказал Станкович на пресс-конференции.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года по ноябрь 2025-го. В прошлом месяце серба на его посту в статусе временно исполняющего обязанности главного тренера сменил россиянин Вадим Романов.